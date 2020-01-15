منظمة حقوقية: الصين تمثل تهديدا كبيرا لحقوق الأنسان عالميا

ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقريرها السنوي أمس الثلاثاء، أن الصين تمثل تهديدا كبيرا على متزايد لحقوق الانسان على المستوى العالمي.

وقال كينيث روث المدير التنفيذي للمنظمة في تقريره إن الحكومة الصينية تحت قيادة الرئيس شي جين بينج " أنشأت نظام مراقبة حكومي عالي التقنية،ونظام رقابة متطور عبر الانترنت لمراقبة وقمع النقد العام".

وأضاف "أنها (الصين) تستخدم في الخارج، نفوذا اقتصاديا متناميا لإخراس الانتقادات ولتنفيذ هجوم قاس جدا على النظام العالمي لتطبيق حقوق الإنسان منذ أن بدأ هذا النظام في الظهور في منتصف القرن العشرين".

ووصف روث كيف أن الصين تستخدم نفوذها في الأمم المتحدة لوقف الإجراءات لحماية الأشخاص المضطهدين وتجنب المناقشات حول الاحتجاز الجماعي للمسلمين في إقليم شينجيانج.

وكان رئيس هيومان رايتس ووتش في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لإصدار التقرير بعد أن تم منعه من دخول هونج كونج، حيث كان من المقرر في بداية الأمر إصداره من هناك.

وقالت وزارة الخارجية الصينية أن روث، وهو مواطن أمريكي، منع من الدخول بسبب دور منظمته في دعم المتظاهرين في هونج كونج.

وذكر روث في بيانه " كنت آمل في أن أسلط الضوء على تشديد بكين لهجومها للجهود الدولية لدعم حقوق الانسان، وعدم السماح بدخولي هونج كونج اظهر المشكلة بجلاء".

ورفضت رئيسة هونج كونج كاري لام التعليق على منع دخول روث لهونج كونج، وقالت في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن إدارتها "لا تعلق على الحالات الفردية".

وأضاف لام أن "سلطات الهجرة ستتعامل مع كل حالة بناءً على التشريعات القائمة وسياسة الهجرة الحالية، مع مراعاة الظروف الفعلية للقضية".

وقال فيليب بورينج المتخصص في الشؤون السياسية في هونج كونج إنه على الرغم من أنه لم يكن على علم بأي تغيير ذي صلة في التشريع، إلا أن "السلطات كانت تتمتع منذ فترة طويلة بسلطات لمنع دخول غير المقيمين دون إبداء الأسباب."