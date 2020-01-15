ذكر وزير خارجية إيران، جواد ظريف أن الولايات المتحدة تتحمل بعض اللوم في حادث سقوط الطائرة الأوكرانية بشكل غير مقصود، والذي أسفر عن مقتل جميع ركابها وعددهم 176 شخصا.

وقال ظريف في مؤتمر في نيودلهي اليوم الأربعاء إن "جهل وغطرسة الولايات المتحدة يفاقمان من الوضع المضطرب في المنطقة".

وكان الجيش الإيراني قد أعلن يوم السبت الماضي أنه أسقط بشكل غير مقصود الطائرة التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، أثناء رحلتها رقم 752، في فترة تشهد توترا متصاعدا مع الولايات المتحدة، بعد أن نفت إيران على مدى أيام تورطها في أي شيء له صلة بالحادث.

ووصف ظريف الكارثة بأنها "خطأ لا يغتفر "، قائلا إنه يجب التأكد من عدم حدوث ذلك مطلقا مرة أخرى.

لكنه انتقد أيضا إدارة ترامب، قائلا إنها تبحث فقط عن مصالحها في الشرق الأوسط.

يذكر أن الوزير الإيراني تبنى لهجة أكثر تشددا من الآخرين في طهران منذ وقوع الحادث المميت.

وكان قد ذكر يوم السبت الماضي أن "المغامرة الأمريكية" في المنطقة سببت سقوط الطائرة.