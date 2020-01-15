الأمم المتحدة: عام 2019 ثاني أكثر الأعوام ارتفاعا في درجات الحرارة منذ بدء الثورة الصناعية

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء إن العام الماضي 2019 كان ثاني أكثر الأعوام حرارة منذ بدء الثورة الصناعية.



وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، ومقرها جنيف، إن متوسط درجات الحرارة العالمية كان أعلى بمقدار 1ر1 درجة مئوية عن متوسط النصف الثاني من القرن التاسع عشر.



وأوضحت أن مستوى الحرارة في عام 2019 احتل المركز الثاني بعد مستواها في عام 2016 .



وقال رئيس المنظمة بيتيري تالاس في بيان "في المسار الحالي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، نحن نتجه صوب زيادة في درجات الحرارة تتراوح بين 3 و5 درجات بنهاية القرن".



وبموجب اتفاق باريس للمناخ عام 2015، تعهدت دول العالم بالإبقاء على زيادة درجات الحرارة أقل من 2 درجة، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. كما وضع الاتفاق هدفا مثاليا هو 5ر1 درجة.



وبالإضافة إلى درجات الحرارة في العام الماضي، شهد عام 2019 أيضا تراجعا في حجم الثلوج وارتفاعا قياسيا في مستويات مياه البحار وارتفاعا في مستويات الحرارة والحموضة في المحيطات، فضلا عن طقس متطرف.



وأضاف تالاس "لقد بدأ عام 2020 من حيث انتهى 2019، بأحداث مؤثرة للغاية مرتبطة بالطقس والمناخ" مشيرا إلى حرائق الغابات في أستراليا والتي وقعت مع تعرضها في عام 2019 لأكثر الأعوام حرارة وجفافا في تاريخها.