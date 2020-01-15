 نيكي ينخفض 0.42% في بداية التعامل بطوكيو - بوابة الشروق
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نيكي ينخفض 0.42% في بداية التعامل بطوكيو

شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
طوكيو (رويترز)
نشر فى : الأربعاء 15 يناير 2020 - 3:19 ص | آخر تحديث : الأربعاء 15 يناير 2020 - 3:19 ص

انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.

وهبط نيكي 0.42 في المئة مسجلا 23923.48 نقطة، في حين انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.39 في المئة ليصل إلى 1733.79 نقطة.


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