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انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.
وهبط نيكي 0.42 في المئة مسجلا 23923.48 نقطة، في حين انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.39 في المئة ليصل إلى 1733.79 نقطة.