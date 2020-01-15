 تنفيذ مشروع حماية مدينة الطور بجنوب سيناء من أخطار السيول - بوابة الشروق
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تنفيذ مشروع حماية مدينة الطور بجنوب سيناء من أخطار السيول

رضا الحصري
نشر فى : الأربعاء 15 يناير 2020 - 12:14 ص | آخر تحديث : الأربعاء 15 يناير 2020 - 12:14 ص

تابع المهندس عبدالرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، يوم الثلاثاء، مشروعات حماية مدينة الطور من أخطار السيول، الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الثانية لحماية مدن جنوب سيناء من أخطار السيول.

وقام مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية، بالمرور على بحيرات أودية: بدر، ثمان، أسلا، أملاحه، الأعوج، لمتابعة سير العمل والوقوف علي مراحل التنفيذ.

وقال المهندس عبد الرحمن، إن مراحل التنفيذ تجري وفقا للمواعيد المحددة، مشيرًا إلى أنه جار إنشاء البحيرات، والإعداد والتجهيز لعمل الحواجز.

وأوضح أن جار إنشاء بحيرتين، و2 ساتر حماية بمنطقة وادي الأعوج بتكلفة تصل إلى 150 مليونًا، لافتا إلى أنه من المقرر أن يجري الانتهاء من هذه المشروعات في 24 /6 /2021.

وكان في استقبال مدير إدارة المياه الجوفية، المهندس عبدالمجيد مصطفى، وكيل إدارة المياه الجوفية وطاقم الإشراف على المشروعات الجاري تنفيذها.


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