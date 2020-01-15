السعيد والوزير يناقشان تفاصيل الخطة الاستثمارية لوزارة النقل فى 2020-2021

بحثت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع وزير النقل الفريق كامل الوزير، تفاصيل الخطة الاستثمارية لوزارة النقل فى العام المالى 2020/2021، والاحتياجات الضرورية لخطة العمل، بحسب بيان لوزارة التخطيط أمس.

وقالت السعيد إن الخطة الاستثمارية لوزارة النقل فى 2020/2021، تراعى الأولويات واستكمال والانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها، مع تقديم جميع الإمكانات الممكنة التى تدعم الخطة الاستثمارية للوزارة.

وتابعت أن النقل من القطاعات المهمة فى خطة الدولة، حيث يشعر بها المواطن بشكل مباشر من خلال المشروعات القومية للطرق، والكبارى، وخطوط مترو الأنفاق والسكك الحديدية ومشروعات الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وغيرها من الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطن من أجل توفير نظام نقل يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت السعيد إلى أن مصر استطاعت خلال الفترة السابقة تحقيق طفرة كبيرة فى مجال البنية الأساسية وخاصة فى خدمات قطاع النقل، كما تحسن تصنيف مصر فى مجال الطرق حيث قفزت 90 مركزا وفقا لتصنيف التنافسية الدولية فى مجال جودة الطرق، من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 28 عام 2019، وهو من ضمن المؤشرات الفرعية التى ساعدت فى رفع مؤشر التنافسية لمصر.

وأوضحت أن قطاع النقل يسهم بشكل كبير فى تحقيق العدالة المكانية، فلا يمكن العمل على تنمية أى منطقة إلا من خلال ربطها ببعضها وبالمناطق الأخرى من خلال شبكات الطرق والنقل على مستوى الجمهورية.

من جانبه لفت الوزير، إلى أهمية توفير جميع الاعتمادات المطلوبة لاستكمال المشروعات الجارى تنفيذها والتى تأتى فى إطار الحرص على دعم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية استكمال المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق والطرق الاستراتيجية فى سيناء، واستكمال مشروعات الطرق الرئيسية بين المحافظات، فضلًا عن مشروعات محاور الكبارى على النيل والكبارى العلوية على الطرق الرئيسية وغيرها من المشروعات القائمة.

وعرض وزير النقل مشروعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق المطلوب توفير اعتمادات مالية لها بخطة العام المالى 2020/2021 للالتزام بالتنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المخططة.