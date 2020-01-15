رئيس مجلس النواب الليبى يعلن انهيار وقف إطلاق النار فى طرابلس

الاتحاد الأوروبى يندد بـ«التدخل العسكرى» لتركيا وروسيا فى النزاع الليبى.. و«جارديان»: أنقرة تنشر ألفى مقاتل سورى لدعم السراج

أعلن رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، اليوم، انهيار وقف إطلاق النار فى العاصمة الليبية طرابلس واستمرار القتال لتحريرها من الميليشيات المسلحة، مطالبا فى الوقت ذاته بدور عربى للتصدى للغزو التركى.

وأضاف صالح فى تصريحات لقناة «الغد»، أن الموافقة على وقف إطلاق النار جاءت احتراما لطلب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مؤكدا أن حكومة فايز السراج جلبت الاستعمار للشعب الليبى.

وتابع صالح أن الجيش الوطنى الليبى رفض التوقيع على اتفاق موسكو بسبب مشاركة تركيا، مؤكدا أن التدخل التركى فى ليبيا ودعمه الميليشيات المسلحة تسبب فى زعزعة الأمن وتأخير حسم معركة تحرير العاصمة من الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة السراج.

إلى ذلك، طالب صالح بدور عربى لمواجهة التدخلات التركية فى ليبيا. وقال صالح، خلال كلمة ألقاها أمام جلسة للبرلمان العربى فى القاهرة، اليوم: «نطالب بدور عربى لمواجهة الغزو التركى لليبيا»، داعيا إلى رص الصفوف لتفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك، وفقا لموقع «العربية. نت» الإخبارى.

وأكد صالح أن ميليشيات مسلحة إرهابية تسيطر على مساحات كبيرة فى طرابلس، مؤكدا أن الجيش الليبى سيستكمل مهمته من أجل تحرير العاصمة الليبية.

وكان قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر غادر موسكو بدون أن يوقع اتفاقا لوقف إطلاق النار مشترطا مهلة زمنية تتراوح بين 45 إلى 90 يوما لقيام الميليشيات المسلحة بتسليم السلاح بشكل كامل.

وأبلغ حفتر، أمس، مجددا الجانب الروسى برفضه أن تكون تركيا وسيطا دوليا، معتبرا أن الدول الوسيطة هى الدول الحيادية التى تتمسك بدعم استقرار ليبيا وليس دعم الميليشيات المسلحة أو إرسال المتطرفين.

من جهته، ندد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، جوزيف بوريل، أمس، بـ«تدخل كل من روسيا وتركيا عسكريا فى النزاع الليبى»، كما اتهم البلدين بـ«الانخراط عسكريا» فى ليبيا بإرسال «أسلحة ومرتزقة».

وقال بوريل، خلال كلمته فى جلسة نقاش فى البرلمان الأوروبى: إن «الأمور فى ليبيا تفلت من أيدينا»، مضيفا: «لا حل عسكرى للنزاع، لكن هذا الشعار قلناه عن الحرب السورية، وما الذى شهدناه فى سوريا؟ لقد شهدنا حلا عسكريا، وهناك خطر بأن يتكرر الوضع نفسه فى ليبيا»، وفق ما نقلتة وكالة الصحافة الفرنسية.

وفى سياق متصل، كشفت صحيفة «جارديان» البريطانية بأن ألفى مقاتل سورى قد وصلوا أو سيصلون ليبيا قريبا قادمين من تركيا، لخوض القتال إلى جانب حكومة السراج.

ونقلت الصحيفة، فى تقرير نشرته، اليوم، عن مصادر سورية فى الدول الثلاث، تأكيدها أن 300 عنصر من الفرقة الثانية لما يسمى «الجيش الوطنى السورى»، المدعوم من قبل أنقرة، دخلوا تركيا عبر معبر حوار كلس العسكرى فى 24 ديسمبر الماضى، تلاهم 350 آخرين فى 29 ديسمبر. وتم نقل هؤلاء العناصر جوا إلى العاصمة الليبية طرابلس؛ حيث نشروا فى الجبهات الأمامية بشرقى العاصمة.

وفى الخامس من يناير الحالى دخل 1350 مقاتلا آخرين تركيا من سوريا، وتم نشر بعضهم فى ليبيا، فيما لا يزال الآخرون يتلقون التدريب فى معسكرات جنوب تركيا، بينما يدرس مزيد من المقاتلين المنتمين إلى «فيلق الشام» السورى المعارض المدعوم أيضا من أنقرة إمكانية الذهاب إلى ليبيا، حسب الصحيفة.

وذكرت مصادر فى ما يسمى بـ«الجيش الوطنى السورى» للصحيفة أن المقاتلين أبرموا عقودا لمدة ستة أشهر مع حكومة السراج مباشرة وليس مع الجيش التركى، ويتلقون بموجبها رواتب بقيمة ألفى دولار شهريا للمقاتل الواحد.

وفى روما، أكد رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى أن الاستراتيجية الإيطالية فى ليبيا متماسكة تماما وأن الحل الدائم الوحيد هو الحل السياسى.

وقال كونتى، خلال اجتماع فى قصر كيجى (مقر الحكومة) حول المهام العسكرية: «إيطاليا لديها خيار محدد: نحن على استعداد لاستثمار كل قدراتنا لتوجيه الجهات الفاعلة الليبية والمجتمع الدولى نحو حل سياسى، لكننا لسنا مستعدين لإرسال الأسلحة أو العسكريين لتغذية نزاع مسلح».

وشدد كونتى على أن إيطاليا ليس لديها أجندات خفية، مضيفا: «لسنا متأكدين حاليا أننا سنصل فى مؤتمر برلين إلى هدنة فى ليبيا موقعة رسميا.. الشىء المهم هو التوصل لوقف إطلاق النار»، وفقا لوكالة «نوفا» الإيطالية.

كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعت إلى عقد قمة حول ليبيا فى برلين الأحد المقبل.

وأعلنت ميركل رسميا عن قائمة تضم 11 دولة لحضور المؤتمر؛ حيث وجهت الدعوات بشكل رسمى على مستوى رؤساء الدول والحكومات لأمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والصين وروسيا ومصر والكونغو (بصفتها رئيس لجنة الاتحاد الأفريقى حول ليبيا) والجزائر والإمارات وتركيا، فيما توقعت مشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والروسى فلاديمير بوتين، مضيفة أنه لم تتضح بعد مشاركة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ووفقا للقائمة المعلنة، لم توجه الدعوة لتونس لحضور المؤتمر، وفقا لإذاعة «شمس إف أم» التونسية. كما شملت الدعوات مؤسسات إقليمية ودولية هى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقى والجامعة العربية. ووجهت الدعوة إلى قائد الجيش الوطنى المشير خليفة حفتر ورئيس ما يسمى بـ«المجلس الرئاسى» فايز السراج.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو، فى تصريحات لبرنامج «كارتا بيانكا» الإيطالى: إنه ليس بحاجة لمبعوث إيطالى خاص إلى ليبيا فى الوقت الحالى، ولكنه أضاف: «ستكون هناك حاجة إلى مبعوث خاص إيطالى بعد استنتاجات مؤتمر برلين».