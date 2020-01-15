سلفاكير ومشار وحميدتي يناقشون تنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان

عقدت أطراف السلام في جنوب السودان، بالقصر الرئاسي في جوبا اليوم الاربعاء، جلسة مباحثات ضمت رئيس جنوب السودان، الفريق أول سلفاكير ميارديت، وزعيم المعارضة الدكتور رياك مشار، بحضور الوسيط السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي.

وذكر بيان لمجلس السيادة السوداني أن الجلسة تناولت كيفية تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان، وتشكيل الحكومة قبل انقضاء مهلة المائة يوم التي حددها الضامنون مع أطراف سلام الجنوب بمدينة عنتبى الأوغندية، كما استعرض الاجتماع التقدم، الذي تم إحرازه في ملف الولايات.

وأكد توت قلواك، مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، التزام الأطراف بتشكيل الحكومة في غضون المواعيد المحددة خلال فترة المائة يوم، موضحا أن ملف الترتيبات الأمنية يسير بصورة جيدة.

وبشأن ملف الولايات، أكد توت أن الحكومة على موقفها بتشكيل ٣٢ ولاية، ولكن الأطراف في انتظار تقارير اللجان الفنية للبت النهائي بشأنها، مشيرا إلى أن الأطراف لم تحدد عددا معينا للولايات حتى الآن.

وأضاف أن الأطراف ستتوصل قريبا إلى اتفاق شامل بشأن القضايا الخلافية.