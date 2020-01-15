المرصد السوري: القصف على مطار التيفور العسكري تسبب في مقتل 3 من ميليشيات موالية لإيران

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بمقتل ثلاثة من ميليشيات موالية لإيران جراء القصف الذي استهدف مطار التيفور العسكري بريف حمص الشرقي مساء أمس.

وأوضح المرصد أن عدد القتلى مرشح للارتفاع، مشيرا إلى أن "القصف، الذي يرجح أنه إسرائيلي، تسبب بتدمير مستودع ذخيرة للمليشيات الإيرانية ومبنى قيد الإنشاء بالإضافة لتدمير عربتين عسكريتين".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف المطار. وكانت طائرات إسرائيلية استهدفت في يونيو الماضي المطار ما تسبب في مقتل خمسة على الأقل.

واتهمت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية القوات الأمريكية، التي تسيطر على منطقة التنف على الحدود السورية العراقية، بأنها "سهلت مرور الطائرات الحربية الإسرائيلية التي قصفت مطار التيفور".