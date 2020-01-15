ضبط وإعدام لحوم غير صالحة بمتاجر بمدينة العريش

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انفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومديرية الصحة و الطب البيطري بشمال سيناء حملة لمتابعة محلات بيع اللحوم في مدينة العريش.

ووجه الدكتور حسن مصطفى البيك، مدير عام مديرية الطب البيطري، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية، بالاشتراك مع قسم الرقابة التموينية بمديرية التموين على محلات بيع وعرض اللحوم ومحلات الجزارة، والمطاعم وذلك لضمان توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين.

وكلف الدكتور عمر عبد الفتاح مدير الصحة العامة والمجازر ومدير إدارة التفتيش على اللحوم والأسماك بالمديرية، الدكتورة منال أسامة، رئيس قسم التفتيش بالمديرية، والدكتورة يارا الخليلي، طبيب التفتيش بالمديرية، بالتفتيش على محلات الجزارة بمدينة العريش.

وتم ضبط لحوم مذبوحة خارج المجزر وعمل المحاضر اللازمة وعرضها على النيابة العامة، وتم إعدام بعض اللحوم الفاسدة والمخزونة بالثلاجات، وتم التأكد من الأختام الموجودة على اللحوم المعروضة.