البرلمان الألماني يناقش اليوم الأوضاع في الشرق الأوسط والأدنى

عقب تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، يناقش البرلمان الألماني "بوندستاج" اليوم الأربعاء، الأوضاع في الشرق الأوسط والأدنى.

ومن المقرر أن تستغرق كلمات النواب خلال جلسة اليوم أكثر من ساعة، يعقبها عرض طلب من الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" بسحب موافقة البرلمان عل تفويض مهمة الجيش الألماني في العراق.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الألماني يتواجد في شمال العراق لتدريب القوات الكردية في إطار مكافحة تنظيم داعش. وتم تعليق هذه المهمة حاليا.

وتم سحب القوات الألمانية وقوات دول أخرى من وسط العراق، بعدما اغتالت الولايات المتحدة ليلة الثالث من يناير الجاري قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في العاصمة العراقية بغداد.