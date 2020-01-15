قرض بـ30 مليون يورو لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من بنك التعمير الألمانى والاتحاد الأوروبى

جامع: منحة بنحو ١٩ مليون يورو للخدمات غير المالية

٦٠٠ مليون يورو حجم اتفاقيات جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 2019



وقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة اتفاقية مع بنك الإعمار الألمانى والاتحاد الأوروبى، بقيمة ٣٠ مليون يورو يقدمها البنك كقرض ميسر وطويل الأجل لمدة ٤٠ عاما مع فترة سماح ١٠ سنوات بفائدة منخفضة، بهدف لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقد، أمس الأربعاء، بمقر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحضور ممثلى البنك الألمانى للتعمير والاتحاد الأوروبى.

وشملت الاتفاقية تقديم منحة من الحكومة الألمانية قيمتها ٤.٥ مليون يورو، ونحو ١٤.٩ مليون يورو من الاتحاد الأوروبى، بهدف دعم الخدمات غير المالية التى يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات كدعم فنى وإدارى وتدريبى وتسويقى، ورفع القدرات المؤسسية للجهاز، والجهات الشريكة فى مختلف المجالات.

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيسة التنفيذية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: إن الاتفاقية تأتى فى إطار التعاون بين الحكومتين لتحقيق التنمية الشاملة، وتوفير جميع أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة فى مصر، مشيرة إلى أنه سيتم تسلم القرض على دفعة واحدة

وبحسب جامع، تستغرق فترة التنفيذ نحو ٥ سنوات للفئات المستهدفة، «نستهدف تقديم القرض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر علاوة على بعض القطاعات والمنشآت التى يوجد بها مخاطر عالية».

وتابعت جامع، أن الاتفاقية تهدف إلى توفير الدعم المالى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حتى تمكنهم من تقديم المزيد من الخدمات المالية وغير المالية من خلال تطوير آليات تمويلية ميسرة لدعم المشروعات الناشئة عالية المخاطر واستمرار ضمان نجاحها، كما تهدف الاتفاقية لتمويل الجمعيات الاهلية الجديدة لكى تساعد فى تيسير الجهاز للتواصل مع الشباب وأصحاب المشروعات.

فى سياق متصل قالت «جامع» إن حجم اتفاقيات الجهاز التى تم توقيعها خلال عام ٢٠١٩ بلغ نحو ٦٠٠ مليون يورو؛ حيث تم الانتهاء منها وهى فى مراحل التنفيذ الآن.

وأضافت جامع، أن محفظة تمويل المشروعات لدى الجهاز ضخت نحو ٥.٦ مليار جنيه تمويلات خلال العام الماضى.

وبحسب بيانات سابقة، ضخ الجهاز نحو 5.3 مليار جنيه خلال العام الماضى 2018، لتمويل ما يقرب من 250 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر، وتوفير نحو 400 ألف فرصة عمل.