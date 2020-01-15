المرصد السوري: ارتفاع حصيلة قتلى قصف النظام على إدلب إلى 18

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن حصيلة قتلى قصف النظام على إدلب السورية ارتفعت إلى 18، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «الحدث»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.