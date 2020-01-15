المرصد السوري: ارتفاع حصيلة قتلى قصف النظام على إدلب إلى 18

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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن حصيلة قتلى قصف النظام على إدلب السورية ارتفعت إلى 18، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «الحدث»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.