الشرطة الألبانية تصدر مذكرات احتجاز بحق 40 شخصا بسبب أضرار الزلزال

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أصدر ممثلو الادعاء الألبان يوم الثلاثاء، مذكرات بحق 40 شخصًا على خلفية البناء غير الآمن الذي ساهم في حدوث أضرار في العاصمة تيرانا والبلديات المحيطة بها في زلزال نوفمبر الماضي.

ونقلت شبكة تليفزيون "كلان" الألبانية عن مصادر، أن 25 من هؤلاء اعتقلوا في مداهمة واسعة النطاق بينما تواصل الشرطة البحث عن بقيتهم.

ومن بينهم مسؤولون بالبلدية وقادة ومهندسون محليون يشتبه في تزويرهم وثائق وإصدارهم تصاريح للمباني غير الآمنة.

وعانت تيرانا من أضرار شديدة، ولكن لم تقع وفيات في زلزال 26 نوفمبر الماضي.

ووقع الضرر الأكبر قرب مركز الزلزال، قبالة ساحل البحر الأدرياتيكي المكتظ بالسكان، ومعظمهم في دوريس وتومان، حيث لقي 51 شخصا حتفهم في المباني المنهارة.

وفي ديسمبر الماضي، صدرت أوامر اعتقال بحق 17 شخصًا بتهم مختلفة تتعلق بحالات الوفاة.