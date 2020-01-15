التصريح بدفن جثمان عامل مصنع الألبان المُنفجر شرق الإسكندرية

صرحت نيابة ثالث المنتزه في الإسكندرية، تحت إشراف المستشار أشرف المغربي، المحامي العام، الثلاثاء، بدفن جثمان "هاني.م.أ"، عامل الصيانة، الذي لقي مصرعه؛ إثر انفجار "خزان هواء" داخل مصنع ألبان شرق المحافظة.

وأمرت النيابة بإحضار الملف الخاص بالمصنع من الحي، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينته للتأكد من تراخيصه ومدى إتباع قواعد السلامة المهنية والأمن الصناعي من عدمه، واستدعاء مالكه، والمدير المسئول عنه، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة أثار الانفجار.

وطلبت النيابة سرعة استقدام تحريات المباحث حول واقعة الانفجار الذي وقع بطريق مصطفى كامل، وتسبب في مصرع عامل صيانة، المقيم في منطقة المنشية البحرية، نتيجة نزيف داخلي، وسؤال شهود الواقعة من العاملين.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد ورود بلاغ بحدوث انفجار خزان "هواء خاص" في مصنع ألبان كائن في نطاق دائرة القسم، بسبب تعطل الترمومتر الخاص بمؤشر مليء الخزان، وتسبب في مصرع شخص، وانهيار أحد الحوائط المجاورة للخزان.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية إلى موقع البلاغ وفحصه، تبين مصرع عامل الصيانة، نتيجة انفجار ضغط الهواء، وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكه وسط المحافظة.

كشفت التحقيقات الأولية أن الانفجار نتج عن الضغط المرتفع للخزان، وتوقف الحساسات المسئولة عن التبريد الأوتوماتيكي الخاصة بخزان وحدة الألبان، مما نتج عن ذلك انفجاره وحدوث ماس كهربائي.

وبالسيطرة على الحريق، ووضع عوامل الأمان داخل المصنع لتفادي تكرار الحادث مجددًا.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.