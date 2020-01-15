وكيل لجنة الإدارة المحلية: كان ضمن أهم أهدافى أن يسلط الضوء على منطقة «بولاق الدكرور».. والأغلبية: المشكلة ليست فى الأشخاص.. ونعم لوضع خطة لتغيير المنظومة.. والمعارضة: لو لم نسحب الثقة يبقى كنا «بنفضفض»

نجت وزيرة الصحة هالة زايد من التصويت على سحب الثقة منها، عقب مناقشات حادة استغرقت نحو 5 ساعات، تحت قبة البرلمان، فى أول استجواب برلمانى خلال الفصل التشريعى الحالى، أمس؛ مقدم من النائب محمد الحسينى.

وقال وكيل لجنة الإدارة المحلية محمد الحسينى فى تصريحات لـ«الشروق» عقب رفض مجلس النواب سحب الثقة من وزيرة الصحة إن ما يعنيه أكثر من بقاء الوزيرة أو رحيلها، أن تشهد مستشفيات مصر عموما وبولاق خصوصا، تحسنا حقيقيا فى أحوالها.

وذكر الحسينى أنه كان ضمن أهم أهدافه أن يسلط الضوء على منطقة «بولاق الدكرور»، خلال فعاليات برلمانية تاريخية ينظر لها الداخل والخارج، متابعا: «بهذا الاستجواب، استطاعت منطقة شعبية كبولاق، أن تجبر وزيرة حكومية على النزول لـ(الملعب الحقيقى)، وإحراز هدف فيها أيضا، بعدما تضمنت الجلسة عرض مقاطع واقعية مصورة بصحيح الأوضاع، فى حضور الوزيرة وطاقمها».

الوزيرة دافعت عن نفسها خلال الجلسة العامة أمس الأول أمام اتهامات النواب بتراخيها عن تحسين المنظومة الصحية، بتنفيذها حملات 100 مليون صحة والمبادرات الرئاسية فى مجال الصحة، لتواجه عاصفة من الانتقادات تحت القبة، إلا أنها لم تنتهِ إلى التصويت على سحب الثقة، بعد تغيب 30 نائبا من الموقعين على طلب التصويت على سحب الثقة عن الجلسة مما أخل بالنصاب وفقا للائحة.

فبموجب المادة 222 من لائحة مجلس النواب التى تنص على أن تُقدم لرئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابة؛ تعرض الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة والأولوية لاقتراح سحب الثقة متى قُدم من عُشر الأعضاء.

ولفت رئيس مجلس النواب على عبدالعال إلى نص المادة 227 من اللائحة التى تشترط حضور مقدمى الطلب فى الجلسة العامة، ويعتبر عدم وجود أحدهم تنازلا، مضيفًا: «نتحقق أولا من وجود الموقعين على طلب سحب الثقة للتأكد من الشرط المنصوص عليه فى المادة 227»، وبعد نداء الأسماء تبين تغيب نحو 30 نائبًا من الموقعين على الطلب مما أخل بالنصاب القانونى.

واتخذت رموز الأغلبية البرلمانية من ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن صاحب الأكثرية البرلمانية موقفا رافضا لسحب الثقة من الوزيرة، متبنين فكرة العمل على تطوير المنظومة الصحية.

وقال رئيس حزب مستقبل وطن، أشرف رشاد إن «الحل ليس فى وزيرة تمشى أو تقعد أو منظومة يتحكم فيها شخص، لكن يجب وضع خطة»، مكملا: «الحل يحتاج تخطيط ونظرية فى الإدارة نكون مسئولين عنها».

وواصل رئيس ائتلاف دعم مصر، عبدالهادى القصبى: «لا أستطيع تجاهل ما تفضل به النواب من أن هناك بالفعل خلل فى المنظومة الصحية، فى جميع محافظات الجمهورية»، مكملا: «ضميرى الوطنى لا يرجح الوصول إلى نتيجة نحصل فيها على شعبية، ولكن أن يتقدم مجلس الوزراء برؤية واضحة فى ضوء المحددات».

وتعرضت الوزيرة لانتقادات حادة، وتكرار لمطالب سحب الثقة من جانب عدد من النواب بينهم النائب ضياء الدين داوود، الذى قال إن «ملف الصحة فى مقدمة الأسباب التى تؤدى لاحتقان اجتماعى، عندما يناقش استجواب الكل أجمع على المسئولية السياسية للحكومة عليه والوزيرة خصيصا.

وتابع: «كنت أتوقع أن تطلب الوزيرة تقديم استقالتها الآن، هذا هو المنتظر، هذه هى المسئولية السياسية»، وتساءل: «هل يقبل ضميرنا ونحن نناقش بعد 4 سنوات أن ننتهى إلى توصيات ونقول خدى بالك».

وأضاف: «البرلمان الآن أمام مسئولية تاريخية، أنا مشفق عليها من حمل هذه الحقيبة، ما عانيتم منه وتحدثتم به ولم يترتب عليه سحب الثقة يبقى كنا بنفضفض».

وعلى هامش المناقشات صنعت التكنولوجيا والاعتماد على الصور فى الاستجواب خلافا بين النائب كمال أحمد من جهة ورئيس مجلس النواب من جهة أخرى، فالنائب المخضرم اعتبر أن المقدم ليس استجوابا لاعتماده على الصور، وهو ما رفضه رئيس المجلس الذى شدد على أن صورة واحدة فقط تجيز مساءلة الحكومة بأكملها، مشددا على أن الاستجواب الحالى يرسى هذه القاعدة فى البرلمان.