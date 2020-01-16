البحرين تشيد بتوجهات مصر العسكرية الرائدة لتأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة

أشاد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل العاهل البحريني للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بالتوجهات العسكرية الرائدة التي تتخذها جمهورية مصر العربية نحو تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وذلك خلال متابعته فعاليات افتتاح قاعدة (برنيس) العسكرية، وختام المناورة (قادر 2020) بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من رؤساء وزعماء الدول العربية والأجنبية، وعدد من السفراء والملحقين العسكريين.



وذكرت وكالة الأنباء البحرانية في تقرير لها مساء اليوم، أن ذلك جاء في تصريحات للشيخ ناصر الذي حضر فعاليات افتتاح قاعدة (برنيس) العسكرية بالبحر الأحمر نيابة عن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك ضمن سلسلة القواعد العسكرية المصرية.



وذكرت الوكالة البحرانية أن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة نقل للرئيس السيسي تحيات العاهل البحريني لملك حمد بن عيسى آل خليفة وتمنياته بالتوفيق والنجاح، مؤكدًا أن قاعدة (برنيس) العسكرية تعتبر من القواعد المصرية المتطورة التي تشير بشكل واضح وصريح إلى الخطوات التطويرية والتحديث المستمر الذي تهتم به جمهورية مصر العربية، كما تعد أحد أضخم القواعد العسكرية في الشرق الأوسط وتأتي كنقطة ارتكاز وتحركات للقوات المسلحة المصرية، لمواجهة كافة التحديات.



وأضاف الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، "أن أهمية التطوير العسكري تلخص في اختلال التوازن الذي شهدته منطقة الشرق الأوسط وحيث تأتي جمهورية مصر العربية لتبين الوجه الآخر للتطوير والذي يتطرق إلى التحالف الاعتدال والاستقرار والتنمية، تلك التوجهات التي تكافح بنجاح لإحباط مشاريع والمخططات التي تهدف إلى إشاعة الضرر وزعزعة الاستقرار والسلم".



وأشار الشيخ ناصر إلى "أن الاستثمار في الأمن هو الركيزة الأساسية لنمو الاقتصاد وتعزيز الاستقرار في ظل التحديات التي تواجه المنطقة والعالم"، مشيرًا إلى "أن قاعدة (برينس) العسكرية قطعت شوط مهما أثبت من خلال هذا العرض العسكري".



وأشارت الوكالة البحرانية إلى أن الحضور شهدوا المناورة الكبرى البرية والجوية والبحرية، التي شارك خلالها حاملة المروحيات ميسترال والسفن القتالية والغواصات وقوات الإنزال البرمائي ومختلف أنواع المقاتلات متعددة المهام والمروحيات الهجومية.



وذكرت الوكالة البحرانية في تقريرها أن قاعدة (برنيس) العسكرية في جنوب البحر الأحمر تعتبر القاعدة الأحدث في سلسلة القواعد العسكرية المصرية، التي أنشئت في إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية حيث تكمن أهمية القاعدة في جاهزيتها لجميع المهام التي توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي وأُنشئت القاعدة في زمن قياسي خلال أشهر معدودة لتكون إحدى قلاع العسكرية المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي حيث تقع القاعدة بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان وتبلغ مساحتها 150 ألف فدان، وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكريًا وعددًا من الوحدات القتالية والإدارية، وميادين الرماية والتدريب لجميع الأسلحة، كما تضم القاعدة رصيفًا تجاريًا ومحطة استقبال ركاب وأرصفة متعددة الأغراض وأرصفة لتخزين البضائع العامة وأرصفة وساحات تخزين الحاويات، بالإضافة إلى مطار برنيس الدولي ومحطة لتحلية مياه البحر.



وأضافت أن الهدف الاستراتيجي لإنشاء القاعدة هو حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر فضلًا عن تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر وحتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها.