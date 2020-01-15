 السودان: ترامب حث الأطراف الثلاثة على سرعة إنجاز اتفاق شامل حول سد النهضة - بوابة الشروق
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السودان: ترامب حث الأطراف الثلاثة على سرعة إنجاز اتفاق شامل حول سد النهضة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
محمد علاء
نشر فى : الأربعاء 15 يناير 2020 - 8:23 م | آخر تحديث : الأربعاء 15 يناير 2020 - 8:23 م
أكدت السودان أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حث الأطراف الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) على سرعة إنجاز اتفاق شامل حول سد النهضة.

وأضافت، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السودانية، أن ترامب قال إنه سيوجه بتنظيم حفل لتوقيعه (الاتفاق) في واشنطن، كما تحدث عن إمكانية تقديم مساعدات فنية للدول الثلاث حال توصلها لاتفاق.

وانطلقت، قبل قليل، جلسات اليوم الثالث لاجتماع وزراء الخارجية والري في مصر، والسودان، وإثيوبيا، بالعاصمة الأمريكية واشنطن بشأن سد النهضة.

والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالوزراء الستة على هامش الاجتماع.

وأوضحت السودان أن وزير الخزانة الأمريكي، قدم إحاطة للرئيس ترامب عن سير المباحثات، والتي تتناول التفاصيل الخاصة بملء وتشغيل السد.

ومن المقرر أن تختتم فعاليات اجتماع واشنطن في الساعات الأولى من صباح اليوم، كما تحدثت الوكالة السودانية عن عودة الوفود الثلاثة إلى واشنطن بعد فترة (ستتحدد لاحقا) في جولة "قد تكون الأخيرة لإتمام الاتفاق الشامل".

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