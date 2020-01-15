ماليزيا واليابان تتعاونان في تحسين خدمة مراقبة تحركات السفن

قال نائب وزير النقل الماليزي السيد قمر الدين جعفر، إن بلاده تتعاون بشكل وثيق مع الحكومة اليابانية في تحسين خدمة مراقبة تحركات السفن في المياه الوطنية من خلال إجراء التدريبات التي تتوافق مع المعايير الدولية.

وأضاف جعفر - وفقًا لوكالة أنباء (برناما) الماليزية اليوم الأربعاء - أن هذا التعاون يجعل ماليزيا مركزا إقليميا للدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)؛ لإجراء التدريبات على هذا المجال.

وأوضح أن الحكومة اليابانية قدمت مختلف أدوات التدريبات ومناهج تعليمها إلى الحكومة الماليزية ووكالاتها البحرية؛ لتدريب الموظفين المحليين ومن دول آسيان من أجل تعزيز كفاءة مراقبة تحركات السفن في بلادهم.

وكان نائب وزير النقل الماليزي قد قال - في تصريحات عقب مراسم تسليم نظام التدريبات أمس - "إن هذه الجهود مهمة وتنفع المعابر المائية في البلاد، حيث تمتلك ماليزيا أحد أكثر طرق الشحن ازدحاما في العالم أي مضيق مالاقا".