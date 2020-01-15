سموحة: سنتعاقد مع صلاح محسن وصفقة أخرى «مفاجأة»

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة السكندري، تعاقده بشكل رسمي، مع الأوغندي، ديريك نسيبامبي المحترف ليكون ثاني الصفقات، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما تعاقد مع محمد طلعت مهاجم المقاولون العرب.

وكان سموحة تعاقد مع "نسيبامبي" مطلع عام 2018 ليرحل بنهاية العام ذاته دون أن يظهر كثيرا مع الفريق السكندري.

وظل اللاعب الأوغندي البالغ من العمر 25 عاما دون نادي، إلى أن ضمه سموحة مرة أخرى في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال عامر، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "ام بي سي مصر": "تعاقدنا مع المحترف الأوغندي، وهناك لاعب أخرى سيكون مفاجأة، سينضم إلى تدريبات الفريق اليوم، سيتسأل عنه الجميع كيف تعاقد معه نادي سموحة، بالإضافة إلى صلاح محسن، الذي ننهي الآن اجراءات ضمه من الأهلي".

وتابع: "تواجد أحمد ناجي، كمدرب لحراس الفريق، إضافة للجهاز الفني، شخصية رياضية واجتماعية جيدة، كنت اتشاور معه في بعض النقاط التي تخص الحراس خلال تواجده في جهاز المنتخب".

وأردف: "رحيل التوأم بعد إصرار شديد منهم، تواصلت معهم أكثر من مرة الموسم الماضي والحالي، وطالبتهم بعد الرحيل، لكنهم إصرو".

وحول تطبيق تقنية الفيديو الـ "var"، أجاب: "عانينا من الكثير من أخطأ التحكيم خلال الفترة الماضية، وتطبيقها شئ رائع، وستعمل على حل العديد من المشاكل في كرة القدم المصرية

ويحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 13 مباراة.