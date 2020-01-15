شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي على أهمية الفوز على طنطا 5-0، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري.

وقال عبد الحفيظ عقب اللقاء "الروح لم تغب عن الأهلي، رغم أن الأداء لم يكن جيدا في الشوط الأول أمام بلاتينيوم، نعاني من إجهاد في ظل ضغط المباريات والإصابات أو الاستبعاد لرؤية فنية".

وأضاف "كنت قلقا من مواجهة طنطا بعد رحلة سفر طويلة وفارق زمني 96 ساعة، لذا الفوز كان مهما، النتيجة العريضة جيدة، ولكن الأهم الفوز بثلاث نقاط".

وأشار "كثرة مفاتيح اللعب ميزة، لدينا ثقة في كل اللاعبين، ومهم أن يكون لدينا حلول عديدة، كلما كان الأهلي جيدا، لا يهمنا المنافس، بل لابد من احترام الخصم قبل أي مباراة".

وواصل "سعيد جدا بأداء ياسر إبراهيم، أحبه شخصيا، فهو رجل".

واستطرد مدير الكرة بالأهلي "المشوار لا يزال طويلا، لا نريد الاستعجال أو المبالغة في الفرحة، الخواتيم هي ما تمنحنا الألقاب، لم نحقق شيئا بعد، هناك أمور ملموسة ولكن غير مؤكدة رغم الفوز في أول 11 مباراة".

وتابع "لابد من احترام المنافس قبل اللقاء، لذا لابد من التحضير بشكل قوي ومميز، لنعرف كيف نتعامل معها".

وعن المباراة القادمة، ختم سيد عبد الحفيظ "المقاولون يقدم موسما استثنائيا، لابد أن نستعد له بقوة، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق، فهي بروفة قوية لنا، وأتوقع أن المقاولون سيلعب بنفس الطريقة التي سيلجأ لها النجم الساحلي أمامنا".

ويلتقي الأهلي مع المقاولون يوم الأحد المقبل ثم يلاقي النجم يوم 26 يناير المقبل في الجولة الخامسة لدوري أبطال إفريقيا.