وكالات استخبارات أمريكية تتعقب قرصنة روسية لشركة بوريسما المرتبطة ببايدين

قالت مسؤولة أمريكية إن وكالات استخبارات أمريكية تتعقب هجوم قرصنة روسي ضد شركة غاز أوكرانية مرتبطة باجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك تحديد ما إذا كانت تستهدف معلومات مضرة عن عائلة جو بايدن نائب الرئيس السابق.

ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء عن شيلبي بيرسون، المسؤولة التنفيذية عن التهديدات التي تتعرض لها الانتخابات بمكتب مدير الاستخبارات الوطنية، قولها أن الولايات المتحدة تراجع أدلة على القرصنة في شركة "بوريسما هولدنجز" والتي كشفت عنها شركة "أريا 1" الأمنية.

ورداعلى سؤال عما إذا كانت هناك مخاوف من أن يكون الهجوم تم بواسطة الاستخبارات الروسية للعثور على معلومات مسيئة عن بايدن يمكن استخدامها لتقويض حملته الانتخابية الرئاسية، قالت بيرسون إن مسؤولي الاستخبارات يدرسون هذه الإمكانية، نظرا لأن هنتر نجل جو بايدن، هو عضو في مجلس إدارة "بوريسما".

وصرحت بيرسون اليوم الثلاثاء على هامش مؤتمر أمني في واشنطن "نحاول أن نحتفظ بذهن متفتح بشأن سبب تعقب أجهزة الاستخبارات لهذه المعلومات التي يمكن بالطبع أن تشمل السيناريوهات التي ذكرتها".

وأضافت "قبل أن نقفز إلى النتائج بشأن النوايا، نبحث دائما عما هى تلك المخاطر.. دعونا لا ننسى أن بعضا من هذا يمكن أن يكون لأغراض الاستطلاع أو لتطبيقات أخرى لا علاقة لها بحملة رسائل".

واعتبارا من نوفمبر الماضي، بدأ قراصنة روس حملة ناجحة للحصول على وثائق عبر البريد الإلكتروني خاصة بشركة "بوريسما هولدنجز"، وهي شركة غاز أوكرانية، حسبما قالت شركة "اريا 1" ومقرها ولاية كاليفورنيا الأمريكية في تقرير من ثماني صفحات.

واحتلت الشركة عناوين الأخبار بعدما طلب ترامب من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إجراء تحقيق بشأن منافسه الديمقراطي جو بايدن ونجله هنتر.

واتهم ترامب منافسه بايدن بالسعي لتحقيق مصلحة نجله عندما ضغط على أوكرانيا للإطاحة بأحد ممثلي الادعاء.

ولكن لم يظهر أن بايدن ارتكب أي مخالفة في تعاملاته مع أوكرانيا.

وقال أورين فالكوفيتز، مؤسس "اريا 1" في مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة "ناشيونال بابليك راديو" "ما اكتشفناه هو أن نفس الجهات الإلكترونية الروسية التي استهدفت اللجنة الوطنية الديمقراطية في عام 2016 تنفذ بنشاط حملة خداع إلكتروني ضد موظفي بوريسما هولدنجز والشركات التابعة لها في محاولة لسرقة عناوين بريدهم الإلكتروني وكلمات السر الخاصة بهم".