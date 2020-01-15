سحب 700 ألف سيارة تويوتا ولكزس في أمريكا لإصلاح خلل في مضخات الوقود

أعلنت مجموعة تويوتا موتور كورب اليابانية لصناعة السيارات عن سحب حوالي 700 ألف سيارة تحمل علامتي تويوتا ولكزس في الولايات المتحدة لإصلاح خلل يمكن أن يؤدي إلى توقف مضخة الوقود عن العمل.

وذكرت الشركة اليابانية في بيان اليوم الأربعاء أنه إذا توقفت مضخة الوقود في هذه السيارات عن العمل، سيضاء مصباح التحذير وقد تظهر رسائل على لوحة العدادات، مع احتمال توقف المحرك وهو ما سيؤدي إلى توقف السيارة، وعدم القدرة على إعادة تشغيلها مجددا، محذرة من أن التوقف المفاجئ نتيجة هذا الخلل أثناء السير بسرعة عالية يزيد احتمالات وقوع حوادث تصادم.

وتشمل عملية السحب سيارات لكزس من طراز إل.إس 500 وآر.سي 350 وآر.سي 300 وجي.إس 350 وآي.إس 300 وإي.إس 350 وإل.إكس 570 وجي.إكس 460 وآر.إكس 350 من إنتاج عامي 2018 و2019. كما تشمل سيارات لكزس إن.إكس 300 وآر.إكس 350 إل وجي.إس 300 إنتاج عام 2019.

وبالنسبة لسيارات تويوتا، تشمل عملية السحب طرز تويوتا فور رانر وكامري وهايلاندر ولاند كروزر وسكويا وسيينا وتاكوما وتاندرا إنتاج عامي 2018 و2019، إلى جانب السيارات طرازي أفالون وكورولا إنتاج عام 2019.

وذكرت تويوتا أنها ستنفذ عملية الإصلاح للسيارات المعيبة مجانا وأنها ستبلغ كل أصحاب هذه السيارات بالعملية عبر رسائل بريدية بحلول منتصف مارس المقبل.