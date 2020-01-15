البحرين وسيشل توقعان عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

وقع وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مع وزير المالية والتجارة والاستثمار والتخطيط الاقتصادي بجمهورية سيشل موريس لوستو لالان، عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس داني فور رئيس.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية بنا اليوم الأربعاء، أنه تم التوقيع على اتفاق الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الرسمية بين حكومة البلدين، واتفاق تعاون عام بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيشل، ومذكرة تفاهم بين مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي في جمهورية سيشل، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال السياحة بين مملكة البحرين وجمهورية سيشل.