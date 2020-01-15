عبد الغني: كان يجب مخاطبة أجيري للتصويت لصلاح في جائزة «the best»

أكد مجدي عبد الغني، مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين، أن الاتحاد كان يجب عليه مخاطبة أجيري للتصويت لمحمد صلاح في جائزة ذا بيست، مشيرًا إلى أنه أثناء أزمة نجم ليفربول، لم يكن هناك مسؤولا من قبل الاتحاد متواجد في هذا التوقيت.

وقال عبدالغني، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "صدى البلد": "كان يجب على اتحاد الكرة مخاطبة أجيري للتصويت لمحمد صلاح في جائزة أفضل لاعب في العالم".

وأوضح: "لم نكن متواجدين أثناء التصويت على جائزة الأفضل في العالم، المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، تقدمنا بالاستقالة في يونيو".

وتابع: " المدير التنفيذي ولجنة مؤقتة، هم من كانوا يديرون الاتحاد، أجيري (مدرب المنتخب الوطني السابق) رحل، كابتن الفريق (أحمد المحمدي) رجع إلى إنجلترا لاستكمال مشواره مع فريقه أستون فيلا، لم أعرف ما سيحدث".

وأكمل: "لم يكن هناك مسؤولا من اتحاد الكرة في فندق المنتخب أثناء أزمة محمد صلاح".

وشدد: " كان هناك طريقة لحل إذا تواجد مسؤول فاهم، أجيري لن يرفض إذا طلب منه التصويت، كان مفترض التواصل معه بالبريد على الأقل، مطالب صلاح مشروعة ".

وأردف: "حزين مما حدث في كأس الأمم لم يتواجد مسؤول من اتحاد الكرة مثلما فعل سمير زاهر لضبط المشاكل"

وأضاف: "سمير زاهر كان دائما ما يتواجد مع منتخب مصر في 2006 و2008 و2010".

واختتم: "أبو ريدة كان يزور على فترات، كان مفترض تواجد عضو او اثنين، ما حدث غياب الروح".