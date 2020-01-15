وزير الخارجية الباكستاني يتوجه إلى واشنطن لبحث المستجدات في الشرق الأوسط

توجّه وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم الأربعاء، إلى الولايات المتحدة؛ في زيارة رسمية تستغرق يومين، لبحث المستجدات في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت وزارة الخارجية في إسلام آباد - في بيان أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - أن قريشي سيلتقي خلال وجوده في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي روبرت براين، وكبار مسئولي الإدارة الأمريكية.

وستتركز مباحثات قريشي مع المسئولين الأمريكيين على التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، وعملية السلام الأفغانية الجارية، إلى جانب الوضع المتدهور في إقليم كشمير، كما سيزور قريشي نيويورك لعقد اجتماعات مع قيادة الأمم المتحدة.