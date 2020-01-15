بروتوكول بين جامعة سوهاج والصحة للتعاون في المجالات الصحية

وقع أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، بروتوكول تعاون مع مديرية الصحة والسكان بالمحافظة، ويمثلها الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، وبحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور عبدالله جاد الرب إسماعيل مدير إدارة النفايات الطبية الخطرة.

وأوضح رئيس الجامعة أن البروتوكول يهدف إلى التعاون في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك بين كلية الطب بالجامعة والمديرية، مشيراً إلى أن بنود البروتوكول تنص على قيام كلية الطب بتلبية احتياجات المستشفيات العامة والمركزية والمراكز المتميزة للأمومة والطفولة التابعة لمديرية الصحة والسكان بسوهاج، وذلك من خلال توفير أعضاء هيئة التدريس في كافة التخصصات بمقابل مادي لليوم الواحد، إلى جانب التزام أعضاء هيئة التدريس باللوائح والقوانين الداخلية لهذه المستشفيات والمراكز، مع الاستجابة للاستدعاءات الطارئة.

وأوضح هاني جميعة أن البروتوكول سيساهم في تدريب الأطباء المقيمين وأطباء الزمالة المصرية، بالإضافة إلى تخفيض تكاليف الدورات التدريبية والندوات وورش العمل والمؤتمرات العلمية التي تنظمها الجامعة للعاملين بالمديرية بنسبة 50%؜.