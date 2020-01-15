مانشستر يونايتد يتراجع عن إقامة معسكره في دبي بسبب الوضع بالشرق الأوسط

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء تخليه عن إقامة معسكره التدريبي لفصل الشتاء في مدينة دبي الإماراتية بسبب مخاوف من الوضع الأمني في منطقة الشرق الأوسط.

ونقل تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم عن أولي جونار سلوسكيار، المدير الفني للفريق، قوله:" سنبقى في أوروبا".

تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد مباريات لمانشستر يونايتد في الفترة بين 1 إلى 17 فبراير المقبل ولذلك كان هناك اقتراح بإقامة معسكر تدريبي لعدة أيام إما في دبي أو قطر.

وكان الفريق قد أقام معسكره الشتوي في دبي للاستعداد للجولة الثانية من الدوري الإنجليزي في يناير 2019.

وقد تخلى النادي عن خطط لإقامة معسكر شبيه هذا العام بعد الاضطرابات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط على خلفية مقتل الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني في غارة أمريكية بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد.

وحسب التقرير، فإن من المنتظر أن يقود سلوسكيار تدريب فريقه إما في إسبانيا أو في البرتغال.