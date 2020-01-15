الزمالك في مواجهة صعبة أمام الجونة

الأبيض يخشي سيناريو الموسم الماضي .. وصاحب الأرض يسعى لاستعادة الانتصارات

يخوض الزمالك في الخامسة مساء اليوم الإربعاء ، مواجهة صعبة امام الجونة علي ملعب الاخير ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز .

يدخل الزمالك المباراة وهو منتشي عقب الانتصارات المحلية والافريقية الاخيرة ، بعدما حقق الفوز في اخر 3 مباريات علي كلا من اسوان وطنطا بالدوري ، بجانب زيسكو الزامبي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا .

ويحل الزمالك ثالثا بجدول ترتيب الدوري ، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة حقق خلالهم الفوز في 6 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وهزم في مباراتين ، ويبحث عن العودة علي الاقل لمركزه المفضل الثاني ، للضغط علي الأهلي المتصدر .

وتعد مباراة اليوم رقم 11 في تاريخ مواجهات الفريقين ، حقق الزمالك الفوز في 5 منهم مقابل انتصار وحيد للجونة و4 تعادلات ، اخرهم الموسم الماضي في المباراة التي انتهت 2/2والتي كانت سببا في ضياع حلم الفوز بالدوري .

وطالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، لاعبيه برد الاعتبار في لقاء الجونة، بسبب خسارة الدوري الموسم الماضي عقب التعادل ، وشدد على لاعبيه بضرورة تحقيق الانتصار في اللقاء والتعامل مع المواجهة بجدية وتركيز كامل خاصة أن الجماهير لن تقبل إلا بأمر واحد فقط وهو الفوز دون النظر إلى أي شيء آخر سواء أرضية الملعب أو حالة الطقس وما شابه ذلك ولن تقبل بأي أعذار حال تحقيق أي نتيجة سلبية.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ، استبعاد كل من محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وإمام عاشور ومحمد عنتر وكريم بامبو من القائمة لاسباب مختلفة ، واستقر علي الدفع بنفس تشكيل مباراة زيسكو الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا، في ظل ارتفاع مستوي الفريق، وتألق بعض النجوم مثل المغربيان محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، فيما سيكون التبديل الأساسي في خط الدفاع حيث يشارك محمد عبد الغني بدلا من محمود الونش بعد استبعاده ، وعبد الله جمعة في مركز الظهير الايسر بعد استبعاد محمد عبد الشافي ، ولم يحسم كارتيرون ، امكانية مواصلة الدفع بالصاعد أحمد عيد في قيادة الجبهة اليمنى ، بعد استبعاده من مباراة زيسكو الزامبى، لعدم قيده افريقيا ، والتي عاد فيها حازم إمام للمشاركة بشكل أساسي بعد تعافيه من إصابة السمانة إلا إن الجهاز الفني يرغب في إراحة حازم إمام في المواجهات المحلية بأكبر قدر حتى يكون جاهزًا بشكل دائم للتواجد في مباريات الفريق بالبطولة الأفريقية، في ظل المستوي الجيد للاعب الصاعد .

في المقابل ، يدخل الجونة ، المباراة تحت القيادة الفنية للبرتغالي بيدرو بارني ، الذي سبق وكان مساعدا لمانويل جوزيه بالأهلي ، ويضم الفريق الساحلي عدد كبير من ابناء الأهلي ، واطلق علي البعض علي الجونة " الأهلي ب " ، نظرا لتواجد المدرب المساعد للاهلي الاسبق بيدرو علي راس القيادة الفنية للجهاز الفني الذي يضم ايضا كلا من حسام غالي ورضا شحاتة نجما الأهلي السابقين ، و13 لاعبا في الفريق من ابناء الأهلي وهم عمر رضوان في المرمي وفي الدفاع باسم علي ومحمد نجيب ولؤي وائل وعمرو سعداوي ومحمود الجزار وفي الوسط اكرم توفيق واحمد حمدي واسلام محارب وعمرو بركات ومحمد ناجي جدو وفي الهجوم احمد ياسر ريان .

ويسعي هؤلاء اللاعبين ، لتقديم هدية للاهلي ، وتكرار سيناريو الموسم الماضي بالتعادل او الفوز علي الزمالك للتقدم خطوة في جدول الترتيب ، خاصة وان الفريق يحتل المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة .