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الادعاء الفرنسي يحقق في استخدام وزيرة سابقة لأموال الدولة

علم فرنسا
علم فرنسا
باريس (رويترز)
نشر فى : الأربعاء 15 يناير 2020 - 8:27 م | آخر تحديث : الأربعاء 15 يناير 2020 - 8:27 م
قال الادعاء الفرنسي المعني بالقضايا المالية يوم الأربعاء إنه فتح تحقيقا أوليا في استخدام وزيرة البيئة السابقة سيجولين رويال لأموال في إطار دورها كسفيرة للقطبين الشمالي والجنوبي.

وتستفيد سيجولين من أموال وزارة الخارجية الفرنسية بوصفها سفيرة لبلادها لدى القطب الشمالي والقارة القطبية الجنوبية (أنتركاتيكا).

وقال الادعاء لرويترز إن التحقيق يهدف إلى التحقق من كيفية استخدام رويال للمال بعدما ذكرت المجموعة الإعلامية (فرانس إنفو) في نوفمبر تشرين الثاني أنه استخدم في الدفع لمستشارين ليسوا على صلة بعملها كسفيرة.

وقالت رويال في نوفمبر تشرين الثاني إن تقرير (فرانس إنفو) يشتمل على ”افتراءات“ و“أدلة زائفة“.

وكتبت على تويتر ردا على أنباء فتح التحقيق يوم الأربعاء ”لا شيء جديد“، مضيفا أنها ستدلي بالمزيد عن القضية لاحقا على فيسبوك.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد عيّن رويال، وهي اشتراكية، سفيرة للقطبين الشمالي والجنوبي في عام 2017 في بداية ولايته الرئاسية.

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