قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، إن الدعم المقدم من الحكومة العام الحالي زاد عن نظيره العام الماضي، مع الوضع في الاعتبار قلة الأسعار، نافيًا نية الحكومة تقليص الدعم أو التخلي عنه إطلاقًا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع عبر شاشة «دي إم سي»، اليوم الثلاثاء، أن الدعم ليس أمرًا سيئًا، مستشهدًا بتطبيق سياسة الدعم في دول العالم كافة، كما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدم دعمًا على الغذاء؛ حتى تكفل ضمان السلع الأساسية إلى الجميع.

وأوضح أن مصر تطبق نظام «الدعم العيني» وهو أن سعر السلعة الذي يدفعه المواطن لا يضاهي تكلفتها، متابعًا: «هذا النظام له عيوب بسبب سوء الاستخدام، وتراكم الفاقد، وصعوبة السيطرة عليه»، حسب قوله.

وأشار إلى أن الدعم العيني يتسبب في خلق ما يسمى بـ«السوق السوداء»، مشيرًا إلى تطبيق الدعم النقدي عن طريق وزارة التضامن مثل مشروعي «تكافل وكرامة».

وأوضح أن ميزة الدعم النقدي هي صرف الأموال بشكل مباشر للمواطن، متابعًا: «الدعم النقدي يعين المواطن على احتياجاته، حتى إذا كان قليلًا أو منخفضًا فهو أشبه بالنواية اللي بتسند الزير»، حسب تعبيره.

وتابع: «الدعم النقدي لا يعني التخلي عن الدعم العيني، فالمواطن لن يعيش بدون زيت وسكر وصلصة».