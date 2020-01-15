أحمد علي: لم أتوقع ما حدث لي هذا الموسم في الجونة

قال أحمد علي، ظهير أيمن نادي الجونة السابق، والمنتقل مؤخرًا لنادي الإنتاج الحربي، أنه ينتظر المشاركة بصفة مستمرة مع "العجلات الحربية"، من أجل استعادة تألقه مرة أخرى.

وأعلن نادي الإنتاج الحربي، بقيادة المدرب مختار مختار، التعاقد مع الظهير الأيمن أحمد علي لاعب النادي الأهلي و المقاولون العرب السابق في انتقالات يناير الشتوية.

وقال علي، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": "أسعى للمشاركة بصفة مستمرة مع الإنتاج، أتمنى أكون إضافة للفريق، لعبت ٣٠ مباراة الموسم الماضي مع الجونة، ولا أعلم لماذا لم أشارك هذا الموسم سوى في مباراة وحيدة".

وأوضح: "موقفي هذا الموسم غريب، توقعت منافسة مع باسم علي، فهو لاعب مميز، لم أتوقع ما حدث لي، لم أشارك سوى في مباراة الأهلي، لأن باسم علي لم يكن يحق له المشاركة".

وتابع: "لم افتعل أي مشكلة حتى لا يعترض النادي على رغبتي في الرحيل خلال يناير الجاري".

وأردف: "مختار مختار، من أفضل المدربين في مصر وأتطلع للعمل معه".

واختتم: "سني ٣١ عاما وتعاقدي موسمين ونصف".