محافظ الغربية يتابع انتظام العمل والمشروعات الجارية في المحلة الكبرى

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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، مركز ومدينة المحلة الكبرى؛ لمتابعة انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين وسير العمل بالمشروعات الجارية.

واستهل المحافظ جولته بتفقد مبنى رئاسة حي ثان المحلة الكبرى ومتابعة حضور العاملين في المواعيد الرسمية، وكذا انتظام الخدمات التي تقدمها إدارات المبنى للمواطنين، موجهاً بحسن معاملة الجمهور والعمل على إنهاء طلباتهم في أقرب وقت والبعد عن الإجراءات الروتينية المعقدة.

وتابع جولته بتفقد محطة مياه الشرب بحي ثان المحلة لمتابعة أعمال المحطة للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن جودة وسلامة المياه وإجراء التحاليل الدورية لها وفق جداول زمنية.

كما شملت جولة محافظ الغربية الصباحية تفقد العديد من الشوارع بنطاق المدينة لمتابعة حالة النظافة وأعمال الرصف الجارية في بعضها، وأيضاً أعمال إخلاء أرض التغطية الواقعة بين منطقة منشية البكري والجمهورية للعمل على استغلالها في الصالح العام للمواطنين.

كما تفقد أيضاً أعمال الرصف بطريق المحلة – المنصورة التابع للهيئة العامة للطرق والكباري بطول1200م، موجهاً بسرعة إنهاء الأعمال الجارية في أقرب وقت ومراعاة المواصفات القياسية لأعمال الرصف في التنفيذ.

وفى نهاية الجولة، تفقد محافظ الغربية أعمال تطوير وتجميل ميدان الشون، مكلفاً باختيار التصميم المناسب للمنطقة والذى يراعى الحالة المرورية والسمة الحضارية للمدينة.