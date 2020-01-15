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حدد سامي قمصان مدرب الأهلي مدى قوة الإصابة التي تعرض لها محمود متولي مدافع الفريق خلال مباراة طنطا، اليوم الأربعاء، في الجولة 13 من بطولة الدوري.

وقال قمصان عقب اللقاء "إصابة متولي عبارة عن كدمة في الركبة، أعتقد أنها بسيطة".

وأضاف "أبارك لجمهور الأهلي الفوز على طنطا بخماسية دون رد، إنها نتيجة مميزة وأداء جيد، أتمنى الاستمرارية في الفترة القادمة، ودليل على تركيز كل اللاعبين وأن الهدف واحد".

وأشار "إنها بداية ولا أروع لكهربا بتسجيل هدفين، فهو يحتاجها ومن أهم مكاسب المباراة".

واستطرد "كذلك عودة الشحات، وإجادة أحمد فتحي في وسط الملعب، ومواصلة مروان محسن للتهديف، اللاعبون على قدر المسؤولية، حققنا مكاسب عديدة من اللقاء".

وأردف "الأهداف تمنح اللاعبين ثقة للأداء بشكل أفضل، أحمد الشيخ كان مميزا، سجل هدفا وتسبب في ركلة جزاء، وبذل جهدا بدنيا".

وعن المباراة القادمة، أتم سامي قمصان "المقاولون فريق قوي، فهو ثاني الدوري، ويقوده مدير فني مميز (عماد النحاس) لديه قدرات وحلول جيدة، ونستعد لها من أجل الفوز ومواصلة الانتصارات".