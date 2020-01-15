رئيس جامعة الإسكندرية يبحث مع مسئول بجامعة ألبرتا الدولية سبل التعاون المشترك

بحث رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردي مع مدير المشروعات الدولية بجامعة ألبرتا الدولية بكندا الدكتور دان فريدريك، سبل التعاون العلمي في مجالات البرامج المشتركة وتبادل الزيارات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأعرب الكردي خلال اللقاء وفقا لبيان الجامعة اليوم، عن ترحيبه بالتعاون مع جامعة ألبرتا الدولية لعمل البرامج المشتركة والمشاركة فى المشروعات البحثية وتبادل الخبرات..مشيرا إلى أن جامعة الإسكندرية لديها العديد من برامج التعاون مع العديد من المؤسسات العلمية الدولية المتخصصة فى المجالات المختلفة.

وأكد ريادة جامعة الإسكندرية فى استقبال الطلاب الوافدين، واستعدادها لاستقبال أعداد أخرى للاستفادة من برامجها لاسيما التى تدرس باللغتين الإنجليزية والفرنسية، بالإضافة إلى برامج تعليم اللغة العربية للأجانب بكلية الآداب.

من جهته، قال الدكتور دان فريدريك إن جامعة ألبرتا تمتلك خبرة كبيرة في مجال التعاون مع الجامعات العالمية لتأهيل مسئولى الجامعات لاستقبال أكبر عدد من الطلاب الوافدين، وأبدى ترحيباً بالتعاون مع جامعة الإسكندرية فى المجالات كافة.