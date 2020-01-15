أمين عام «أبو ظبي الرياضي» يعرب عن سعادته لاستضافة أقوى «كلاسيكو عربي» بين الأهلى والزمالك

أعرب عارف العواني ، أمين عام "مجلس أبو ظبي " الرياضي عن سعادته باستضافة الإمارات أقوى "كلاسيكو " عربي ، وأفريقي يجمع الأهلي والزمالك في العشرين من فبراير المقبل في (أبو ظبي).

وقال - خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم الأربعاء، للإعلان عن تفاصيل مباراة السوبر في كرة القدم بين الأهلى والزمالك التي تستضيفها الإمارات - " إننا في الإمارات سعداء باستضافة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، وأمامنا تحد لخروج المباراة بشكل مميز بعد استضافة أكثر من سوبر في السنوات الماضية".

ومن جانبه ، أكد عمرو الجنايني ، رئيس اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتفاق على إقامة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في (أبو ظبي ) تم خلال لحظات ، دون مفاوضات.

وقال الجنايني - خلال المؤتمر الصحفي - إن الاتفاق على إقامة مباراة "السوبر" تم في لحظات ودون مفاوضات، واصفا العلاقات المصرية - الإماراتية ب"الجيدة للغاية".

وأضاف أن الهدف واحد، وهو خروج المباراة بشكل مشرف للكرة المصرية، وأن تكون اللجنة عند حسن ظن الجميع.

واستبعد الجنايني، إقامة قمة مبارة الدورى بين الأهلى والزمالك يوم 24 فبراير بالإمارات، لافتا إلى أن اللائحة تمنع ذلك.