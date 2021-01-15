قال محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المجلس الحالي يتميز بالتنوع الشديد، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من الأحزاب، مع ارتفاع نسب مشاركة الشباب والمرأة.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء اليوم الخميس، أن هذا القدر الكبير من التنوع، سواء في الأفكار أو في وجهات النظر أو التجارب الحزبية المختلفة، يخلق حوارًا ومنافسة إيجابية.

وأوضح أن لجنة حقوق الإنسان تضم تمثيلًا متنوعًا من الفئات المختلفة، مضيفًا أن اللجنة ستعمل بمنطق الفريق الواحد، نظرًا لأهمية الملف في الداخل والخارج.

وأكد إصرار اللجنة على تحسين حالة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أهمية نقل الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان إلى الخارج، والتي تتحسن من وقت لآخر.