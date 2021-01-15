قالت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إن اللجنة تحوي 18 سيدة و4 رجال، مؤكدة أنها تضم تخصصات كبيرة من؛ إعلاميين وأدباء ومتخصصين في علم المصريات والتصميم المعماري والفنون التشكيلية والصحافة والآثار.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن اللجنة تضم كمًا كبيرًا من التخصصات وثيقة الصلة بموضوع اللجنة نفسه، قائلة إن انتخابات اليوم جيدة وسارت بشكل هادئ.

وتوجهت بالشكر للمجلس على انتخابها بالتزكية، واختيار نادر صديق ويوسف الحسيني وكلاء للجنة، موضحة أن اللجنة تستهدف استرداد مصر مكان الصدارة في إعلام المنطقة، ومواكبة الإعلام المصري المتغيرات حول العالم، وجذب المواطن للإعلامي المحلي كإعلام صادق ومنفتح.

وأكدت أن اللجنة لديها العديد من الارتباط بالهيئات الإعلامية الموجودة ولن تعمل بمعزل عنها، متابعة: «منفتحون على كل ما تطلبه وزيرة الثقافة، وكل ما هو مرتبط بالآثار والسياحة».

وأشادت رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب بالاكتشافات التي يعلن عنها الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مشددة على أهمية اعتياد الحديث عن الاكتشافات بفخر.