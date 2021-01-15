ميناء دمياط يتعامل مع 17 سفينة متنوعة

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه ان الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 17 سفينة متنوعة.



وأوضح البيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 4700 طن تشمل: 1400 طن أسمنت و 300 طن يوريا، و 3000 طن فوسفات، وحركة الوارد من البضائع العامة 39681 طن تشمل: 27758 طن ذرة، و 1037 طن خشب زان، و 2902 طن حديد، و 673 طن صودا و 3055 طن فول و 4256 طن قمح،



بينما بلغ إجمالي حركة الصادر، من الحاويات 366 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس و خرشوف و فاصوليا و ملوخية) وحاصلات زراعية (ليمون و ينسون و شطة و بصل و برسيم، و ريحان و زيتون و كتان) و فواكه ( برتقال و بلح و يوسفي و عنب و فراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، و الأردن و المغرب وإسبانيا و باكستان و أمريكا و اليونان، و إنجلترا و الهند و مالطا، و سلوفينيا و الصين و بنجلاديش و هونج كونج و ماليزيا.