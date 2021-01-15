 بيع كتاب قصص مصورة بـ2.2 مليون دولار في مزاد أمريكي - بوابة الشروق
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بيع كتاب قصص مصورة بـ2.2 مليون دولار في مزاد أمريكي

د ب أ
نشر في: الجمعة 15 يناير 2021 - 6:43 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 يناير 2021 - 6:43 ص

بيع كتاب قصص مصورة لشخصية باتمان الخيالية، يعود لعام 1940 في مزاد أمريكي بأكثر من 2ر2 مليون دولار.

وذكرت دار مزادات "هيريتيدج أوكشنز" في دالاس يوم الخميس بأن البيع يسجل رقما قياسيا عالميا في مزاد يتعلق بكتاب قصص مصورة لباتمان.

وقال المتحدث باسم الدار، روبرت ويلونسكي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المشتري أبدى رغبته في عدم الكشف عن هويته.

وقالت دار المزادات إن شخصيات خيالية معروفة مثل جوكر وهوجو سترينج وكاتوومان ظهرت أيضا في النسخة ، وهي في حالة شبه مثالية.

وكان أحد الهواة قد اشترى تلك النسخة بثلاثة آلاف دولار في هيوستن عام 1979، وكان سعرها الأصلي عام 1940 عشرة سنتات فقط.

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