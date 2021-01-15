برلماني روسي: اللوم في إنهاء معاهدة الأجواء المفتوحة يقع على عاتق أمريكا وحلفائها

أعتبر رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان) قسطنطين كوساتشيوف أن اللوم في إنهاء معاهدة الأجواء المفتوحة يقع بالكامل على عاتق الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو.



وقال البرلماني الروسي على موقعه في فيسبوك اليوم الجمعة:" إن بداية روسيا لإجراءات الإنسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة كان متوقعا تماما، فالولايات المتحدة كانت أول من انسحب من هذه المعاهدة".



وأضاف:" لقد كان من الممكن إنقاذ المعاهدة، ليس فقط بإرادة روسيا وحده بل وإرادة الأطراف الأخرى فيها، وخاصة أعضاء حلف الناتو". وتابع كوساتشيوف:" كان على حلفاء الولايات المتحدة التعهد بالتزامات شاملة بعدم نقل أي معلومات إلى واشنطن نتيجة تطبيق المعاهدة، وهذا الالتزام منصوص عليه فيها ".



يُذكر أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق من اليوم عن البدء في الإجراءات الداخلية للانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة.