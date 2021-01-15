عقبات في طريق طرح لقاح مضاد لكورونا في التشيك

واجه طرح لقاح فيروس كورونا عقبات في جمهورية التشيك، حيث تم إغلاق بوابة تسجيل إلكترونية جديدة مؤقتا بعد افتتاحها اليوم الجمعة بسبب ارتفاع الطلب.



وقال المستخدمون إن رسالة نصية للتأكيد تحتوي على رمز التسجيل الخاص بهم وصلت بعد فوات الأوان، حيث تنتهي صلاحيتها بعد بضع دقائق، وكانت خطوط الهاتف الساخنة مشغولة.



ويجب أن يحصل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما، ويبلغ عددهم حوالي 440 ألفا في البلاد، على اللقاح أولا، ولكن تم حجز جميع المواعيد المتاحة البالغ عددها 2000 في غضون ساعة.



وسيتم تحديد المزيد من المواعيد لاحقا.



وقال النقاد إن العديد من كبار السن لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت أو الهاتف المحمول ويعتمدون على مساعدة الأقارب لتحديد موعد. وقالوا إنه سيكون من الأفضل إرسال عروض التطعيم للمرضى المعرضين للخطر عن طريق البريد.



وفي الوقت نفسه، بدأت إجراءات الإغلاق تظهر فعاليتها، حيث تم تسجيل 8032 إصابة جديدة اليوم الجمعة، أي ما يقرب من نصف العدد الذي تم تسجيله قبل أسبوع.