السودان يترأس الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان الدولي

ترأس السفير علي بن أبي طالب عبد الرحمن مندوب السودان الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف ونائب رئيس مجلس حقوق الإنسان أعمال الجلسة الخاصة التي عقدت، اليوم الجمعة، بقصر الأمم المتحدة بجنيف؛ لانتخاب رئيس مجلس حقوق الإنسان للعام 2021.



وذكرت وزارة الخارجية السودانية- في بيان، اليوم- أن نتيجة الانتخابات أسفرت عن فوز مرشحة فيجي برئاسة مجلس حقوق الإنسان للعام 2021، بعد نجاحها في الحصول على أعلى الأصوات في الانتخابات التي ضمت إلى جانبها كلا من مرشحي البحرين وأوزبكستان.



جدير بالذكر أن هذه الانتخابات، تعد المرة الأولى على الإطلاق التي يتم فيها اللجوء للتصويت لاختيار رئيس للمجلس منذ إنشائه في العام 2006، حيث كان يتم اختيار الرئيس بتوافق الآراء.