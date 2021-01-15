نجم المنتخب السويدي لليد: مصر أصعب منافس لنا

أبدى هامبوس فان نجم المنتخب السويدي لكرة اليد والمتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام مقدونيا الشمالية سعادته بتلك الجائزة، مشددا كذلك على سعادته بفوز فريقه بأولى مبارياته في البطولة.

وفاز منتخب السويد على نظيره منتخب مقدونيا الشمالية 32 / 20 أمس الخميس قي المجموعة السابعة ببطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا في مصر.

وقال هامبوس فان في تصريحات للموقع الرسمي للبطولة اليوم الجمعة إنه متعاطف مع المنتخب المقدوني خاصة مع وصولهم إلى مصر في ساعة متأخرة من ليلة المباراة ولم ينالوا الوقت الكافي للتحضير للمباراة.

وأضاف فان :"المواجهة كانت صعبة كذلك بالنسبة لنا بسبب ظروف فيروس كورونا، أعتقد أننا قمنا بالتحضير للمباراة وخطة اللعب بشكل جيد وخاصة تعاملنا مع اللاعب المقدوني ستويانتش ستويلوف، هو لاعب جيد جدا، اضطررنا للركض كثيرا طوال المباراة والأمور سارت معنا بشكل جيد، لذلك نحن سعداء بالفوز وتصدر المجموعة".

وأشاد أيضا بالأجواء في مصر وتنظيمها للبطولة حيث قال :"الاحتفال كان رائعا وكذلك ما تقوم به مصر في تنظيم الحدث، أنا سعيد جدا لوجودي هنا، جميع الأشخاص الذين نقابلهم رائعون وودودون معنا، والأجواء حماسية وجميلة وتساعد على لعب كرة يد ممتازة، كل شيء حولنا جيد حقا وأنا سعيد بتواجدي هنا".

وقال :"أعتقد أن المنتخب المصري سيكون أصعب منافس لنا بهذه المجموعة، في الحقيقة لم أتمكن من مشاهدة مباراتهم مع تشيلي ولكني أعرفهم جيدا. لعبت مع أحمد الأحمر من قبل وأعرف أن مصر لديها فريقا جيدا جدا. أعلم أنهم فازوا ببطولة العالم للشباب كذلك، أعتقد أن مباراتنا أمام مصر سوف تكون أقوى وأصعب مباريات هذه المجموعة وأنا أتطلع كثيرا لمواجهة المنتخب المصري."