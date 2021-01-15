قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تضع خطة للوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 42%، مشيرًا إلى أن النسبة تصل إلى 20% بنهاية العام الجاري.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن الوزارة تعمل على إضافة الهيدروجين الأخضر لزيادة النسبة مستقبلًا، لافتًا إلى توقيع اتفاق نوايا للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر مع شركة سيمنز الألمانية.

وأوضح أن «الهيدروجين الأخضر يعني إنتاج الهيدروجين من خلال التحليل الكهربائي للمياه عبر استخدام الطاقة الناتجة من الطاقة المتجددة كالشمس أو الرياح»، مؤكدًا أن «الهيدروجين الأخضر مصدر جديد وواعد للطاقة».

وذكر متحدث الكهرباء أن اتفاق النوايا يمهد لأول الخطوات التنفيذية لمشروع تجريبي على أرض مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدماه كمصدر للطاقة النظيفة، متابعًا: «نسير في خططنا طبقًا لاستراتيجية واضحة لتنوع مصادر الطاقة حتى عام 2035».

ووقع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وجو كيسر الرئيس التنفيذي لشركة (سيمنز) الألمانية، اليوم الخميس، اتفاق نوايا للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير.