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تقرير: فصل قاضيين عسكريين تركيين لارتباطهما بجولن

علم تركيا
علم تركيا
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 15 يناير 2021 - 10:27 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 يناير 2021 - 10:27 ص

ذكرت الجريدة الرسمية التركية أنه تم فصل قاضيين عسكريين تركيين من عملهما بسبب صلاتهما بمنظمة فتح الله جولن (فيتو).

وفقا للجريدة الرسمية، فصلت لجنة القضاة العسكريين بوزارة الدفاع الوطني التركية بالإجماع القاضيين بعد قيامها بتقييم ملفاتيهما القضائية، حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة الأناضول للأنباء الرسمية التركية.

يشار إلى أن محكمة تركية اصدرت في تشرين ثان/نوفمبر الماضي احكاما بالسجن المؤبد على 337 شخصاً بينهم قادة في الجيش وطيارون متهمون بقيادة وتنفيذ محاولة انقلاب في 2016من قاعدة جوية قرب العاصمة أنقرة.

وتتهم تركيا جماعة فيتو وزعيمها فتح الله جولن بتدبير الانقلاب الذي شهدته البلاد في 15 تموز/يوليو 2016 ، وأسفر عن مقتل 251 شخصًا وإصابة ما يقرب من 2200.


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