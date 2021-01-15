 مقاطعة أونتاريو الكندية تعطي أولوية لقاحات كورونا للعاملين في مجال تصنيع الأغذية - بوابة الشروق
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مقاطعة أونتاريو الكندية تعطي أولوية لقاحات كورونا للعاملين في مجال تصنيع الأغذية

د ب أ
نشر في: الجمعة 15 يناير 2021 - 6:05 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 يناير 2021 - 6:05 ص

 قال مربو الماشية في مقاطعة أونتاريو الكندية يوم الخميس إن قرار حكومة المقاطعة بإعطاء أولوية التطعيم المبكر ضد فيروس كورونا للعاملين في مجال تصنيع الأغذية، سيساعد في منع المزيد من الانقطاعات في إمدادات اللحوم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العاملين الأساسيين في مجال تصنيع اللحوم في أونتاريو مؤهلون لتلقي لقاحات كوفيد 19 في المرحلة الثانية من برنامج التطعيم بالمقاطعة.

ونقلت الوكالة عن مايك كونلين، رئيس جمعية أونتاريو لمربي الماشية أن هذا سيساعد في تخفيف المزيد من الاضطرابات في سلسلة توريد اللحوم وتقليل آثار ذلك على المزارعين.

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