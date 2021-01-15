تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق اندلع داخل مخبز بشارع الجوهرة بمنطقة سقارة التابعة لقسم شرطة البدرشين، ولم يسفر الحادث عن وقوع اضرار بشرية.

كانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق مخبز في البدرشين، وتم إخطار اللواء هشام صادق، مدير الحماية المدنية بالجيزة، وانتقل العميد ماجد سعفان، مدير قطاع الإطفاء بالجيزة إلى مكان البلاغ، وبصحبته 4 سيارات حماية مدنية، وتم التعامل مع الحريق نظرا لنشوب الحريق فى الطولات الخشبية المخصصة للخبز، ثم امتدادها لتنك جاز خاص بالفرن وتم التعامل معه والسيطرة على الحريق بعدما تمت محاصرته وإخماده بالكامل، تحرر المحضر اللازم وامرت النيابة بانتداب المعمل الحنائي لمعرفة اسباب الحريق وملابساته.















