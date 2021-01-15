وزير الدفاع الأمريكي يعلن خفض قواته إلى 2500 فرد في العراق وأفغانستان

أعلن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، كريستوفر ميلر، اليوم الجمعة، أن عدد القوات الأمريكية في كل من العراق وأفغانستان أصبح حاليا 2500 جندي بناء على رغبة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الذي يريد وقف "الحروب التي لا تنتهي".

وقال ميلر - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - إن "الولايات المتحدة اقتربت اليوم أكثر من أي وقت مضى من إنهاء نحو عشرين عاما من الحرب".

وأضاف الوزير في بيان أن "خفض العديد في العراق يعكس زيادة قدرات الجيش العراقي"، لكنه لا يعني تغييرا في سياسة الولايات المتحدة، مؤكدا على أن القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق تبقى لضمان الهزيمة الدائمة لداعش.

وأشار ميلر إلى أن الحكومة العراقية والإدارة الأمريكية تتفقان على أن تنظيم داعش لا يزال يمثل تهديدا.

ويؤكد الطرفان على أن وجود الولايات المتحدة والتحالف لا يزال حيويا، لا سيما لتقديم الدعم للشركاء العراقيين لتحقيق رغبة الشعب العراقي في عراق آمن ومستقر ومزدهر، بحسب البيان، قادر على الدفاع عن نفسه ضد الجماعات المتطرفة.

يذكر أنه في أوائل نوفمبر الماضي، أقال ترامب وزير الدفاع، مارك إسبر، الذي عارض تسريع جدول انسحاب القوات، واستبدل به مستشاره في البيت الأبيض كريس ميلر الذي يدعم خطط الانسحاب.