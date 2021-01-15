 جنرال إلكتريك تقاضي سيمنز بدعوى المنافسة غير العادلة في عروض بيع التوربينات - بوابة الشروق
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جنرال إلكتريك تقاضي سيمنز بدعوى المنافسة غير العادلة في عروض بيع التوربينات

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 15 يناير 2021 - 1:52 م | آخر تحديث: الجمعة 15 يناير 2021 - 1:52 م

أقامت مجموعة جنرال الكتريك الصناعية الأمريكية دعوى قضائية ضد منافستها الألمانية سيمنز إينرجي حيث اتهمتها باللجوء إلى وسائل غير مشروعة للحصول على عقود مجزية لبيع توربينات الغاز، في ظل التنافس بين الشركتين في هذا القطاع.

وأقامت جنرال إلكتريك الدعوى أمس الخميس (بالتوقيت المحلي) أمام محكمة جزئية بولاية فيرجينيا الأمريكية، وذكرت في حيثياتها أن موظفا بالشركة الألمانية حصل على معلومات سرية عن جنرال إلكتريك، وأن سيمنز استغلت هذه المعلومات في عروضها.

وذكرت جنرال إلكتريك في الدعوى أن منافستها الألمانية استطاعت الحصول على عروض "بمليارات الدولارات" نتيجة لذلك.

وقال متحدث باسم سيمنز اليوم الجمعة إن شركته لم يتم اخطارها رسمية بشأن هذه الاتهامات، وأنها ستقوم بتقييم الوضع بالاهتمام اللازم بمجرد تقديم الدعوى القضائية.


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